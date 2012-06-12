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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 16:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元挑战1.25水准失利,短线卖压重现

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* 第二度挑战1.2520水位,结果败得更彻底,浮现新的短线卖压

* 西班牙10年期公债收益率触及6.6%,加重对欧元及欧元/美元的压力

* 不能排除进一步挑战1.25水准,但市场仍倾向卖出

* 买单从1.2480一直到1.2475,但1.2450/40仍是极短线下档的关键

* 日内有执行价1.2540的选择权到期,下方有大型停止单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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