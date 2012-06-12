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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 16:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元持续受1.5522的50%费波纳奇回档位压抑

0805GMT

* 1.5522持续抑制英镑/美元,此处为1.5582-1.5462波段的50%费波纳奇回档位

* 传闻一亚洲主权投资者在1.5522附近卖英镑

* 亦有传闻美国中长期投资户持续伺机逢高出脱英镑/美元

* 1.5536及1.5554为1.5522上方的阻力,分别为61.8%及76.4%费波纳奇回档位

* 英国即将公布工业生产及制造业产出数据.1400GMT公布英国国家经济社会研究院(NIESR)的GDP估值.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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