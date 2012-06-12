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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 16:37 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,但欧债危机令其走势依然脆弱

路透伦敦6月12日电---英镑兑美元周二持稳,但在欧债危机罩顶下走势仍属脆弱,另外,疲弱的英国经济数据可能更添其压力.

英国0830GMT公布了工业产出和制造业数据.

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