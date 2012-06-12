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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 17:11 BJT

《汇市简讯》英镑/美元挫跌,疑似英国数据再度提前外泄

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* 英镑/美元由1.5522跌至1.5454,受英国制造业产出数据疲软影响

* 受空仓获利了结之助,英镑随后上升,逼近1.5500

* 上周五欧洲盘初跌至1.5406,是受到英国生产者物价指数(PPI)疲软数据提前外泄导致加重跌势.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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