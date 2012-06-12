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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 18:43 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委雷恩称,西班牙援助案条件需遵守国家援助规定

路透法国6月12日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周二表示,西班牙银行业者接受金援的条件,将必须遵守欧盟国家援助规定.

"对整个体系及金融架构的约束条件,将包括关系到金融业监督及监管要求的具体建议事项,"雷恩向欧洲议会议员表示.

"此外,由国家援助规定约束的特定银行条件,将只适用于接受EFSF/ESM援助的银行,"他称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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