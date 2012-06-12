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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 06:36 BJT

《日本重要政经日程》--6月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月12日(二)

2350 - 4月机械订单

6月13日(三)

0120 - 两个月期贴现国库券标售

0200 - 电气事业连合会公布5月发电数据

0230 - 滋贺县知事嘉田由纪子在日本外国特派员协会午餐会及记者会上就福岛核反应炉可能重启发表演说

0300 - 日本石油连盟宣布一周石油数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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