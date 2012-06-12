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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 06:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元日线图讯号好坏参半,在1.2450下方寻找底部

2201GMT

* 西班牙和意大利收益率上扬,及欧元区不确定性犹存带来压力

* 欧元跌穿1.2450是暂时的

* 宏观及中东需求提供支撑

* 日线图讯号好坏参半

* 料将持续震荡盘整

* 隔夜1.2529和周一1.2672高位为阻力位.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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