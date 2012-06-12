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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 07:39 BJT

《汇市简讯》风险货币得到支撑,因冀望将采取政策行动

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* 股市及风险货币劲升,尽管欧元区不确定性犹存

* 在希腊大选前空头回补带动升势,因假设支持撙节举措的政党将胜出

* 如果选举结果是另外一种情况,外界益发预期会有更多政策回应

* 希腊大选、G20峰会及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前料持续出现空头回补.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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