《台湾报摘》--工商时报6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 头版头条:
--台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨日指出,近两个月欧债状况让他对美国经济看法转坏.不过对台积电的展望则维持乐观看法.他表示,台积电今年28奈米第三季产能供应吃紧,要到第四季才能接近满足市场的需求,明年可望达平衡.
* 其他:
--个人电脑产业转型,除产品拚创新,也力推服务留住消费者.华硕(2357.TW)董事长施崇棠昨日表示,从主机板开始,华硕建立了很大的重度玩家族群,现在到了运算无所不在的时代,也推出完整的云端服务,以提高用户黏着度,在产品创新将超越苹果(AAPL.O).
--宏达电(2498.TW)股价跌跌不休,却迟迟未实施库藏股,宏达电董事长王雪红昨日明确表示,看好宏达电整体前景,将以个人身分进场持续加码宏达电.
--针对豪雨袭台可能引爆物价压力,中央银行已紧急备战.根据央行内部估算,除非6-12月,每个月的CPI都超过2.42%,否则央行对全年物价年增率"保二"还是有信心.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。