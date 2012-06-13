《台湾报摘》--工商时报6月13日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨日指出,近两个月欧债状况让他对美国经济看法转坏.不过对台积电的展望则维持乐观看法.他表示,台积电今年28奈米第三季产能供应吃紧,要到第四季才能接近满足市场的需求,明年可望达平衡.

* 其他:

--个人电脑产业转型,除产品拚创新,也力推服务留住消费者.华硕(2357.TW)董事长施崇棠昨日表示,从主机板开始,华硕建立了很大的重度玩家族群,现在到了运算无所不在的时代,也推出完整的云端服务,以提高用户黏着度,在产品创新将超越苹果(AAPL.O).

--宏达电(2498.TW)股价跌跌不休,却迟迟未实施库藏股,宏达电董事长王雪红昨日明确表示,看好宏达电整体前景,将以个人身分进场持续加码宏达电.

--针对豪雨袭台可能引爆物价压力,中央银行已紧急备战.根据央行内部估算,除非6-12月,每个月的CPI都超过2.42%,否则央行对全年物价年增率"保二"还是有信心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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