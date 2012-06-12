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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 07:57 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元向0.7844费波纳奇回档技术位靠拢

2312GMT

* 内移日加上收高位,新西兰在海外市场表现最佳

* 盘初买盘受助于财长有关基督城重建推动成长的谈话

* 日线图动能释出正面讯号

* 上看2012年跌势的38.2%回档位0.7844

* 除非收在10日移动均线切入位0.7653下方才会有损动能.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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