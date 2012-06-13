《台湾报摘》--经济日报6月13日

* 头版头条:

--豪雨造成的洪水,冲毁南投县集集拦河堰的南干渠,这是供应台塑(1301.TW)集团麦寮六轻工业用水的主要来源,恐使六轻面临断水、停炉问题,可能冲击台塑集团旗下四家上市公司营运.

* 其他:

--豪雨酿灾,在野党昨日提出"停开立法院会、全力救灾"的新要求.据了解,执政党对美国牛肉案态度不变,仍坚持15日前处理完毕,至于攸关股市稳定的开征证所税案,已确定透过召开临时会处理,最有可能的时间为7月16日当周.

--中央银行关切建商炒作豪宅,从台北追到台中.央行上周函令所有银行,办理台中市新市政中心专区内土地抵押贷款时,亦须遵守贷款成数上限六成五等管制措施限制,以防堵炒作.

--兴富发建设(2542.TW)董事长郑钦天昨日表示,年初到今房屋市况与成本变动,建材上涨,工资也变贵、幅度已逾六成,接下来新推案的价格将视精算再做决定,市场解读兴富发后续推案价格有可能上涨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 黄凯

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