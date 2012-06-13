《台湾报摘》--经济日报6月13日

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 头版头条:
--豪雨造成的洪水,冲毁南投县集集拦河堰的南干渠,这是供应台塑(1301.TW)集团麦寮六轻工业用水的主要来源,恐使六轻面临断水、停炉问题,可能冲击台塑集团旗下四家上市公司营运.
* 其他:
--豪雨酿灾,在野党昨日提出"停开立法院会、全力救灾"的新要求.据了解,执政党对美国牛肉案态度不变,仍坚持15日前处理完毕,至于攸关股市稳定的开征证所税案,已确定透过召开临时会处理,最有可能的时间为7月16日当周.
--中央银行关切建商炒作豪宅,从台北追到台中.央行上周函令所有银行,办理台中市新市政中心专区内土地抵押贷款时,亦须遵守贷款成数上限六成五等管制措施限制,以防堵炒作.
--兴富发建设(2542.TW)董事长郑钦天昨日表示,年初到今房屋市况与成本变动,建材上涨,工资也变贵、幅度已逾六成,接下来新推案的价格将视精算再做决定,市场解读兴富发后续推案价格有可能上涨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。