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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势陷入胶着,受买卖单制约

2342GMT

* 美元/日圆上档在东京尾盘/伦敦盘初高位79.69之前受阻

* 在80.00及以上水准之前持续有卖单

* 日本出口商为近期应收款项而卖出美元

* 自79.95日圆起有停止单,80.00上方更多,80.25上方有大量停止单

* 关注的技术水准有79.92的周一高位及100日移动均线切入位80.23

* 在79.00以下及79.10一目均衡基准线下方有强劲买单

* 一目均衡转换线在78.72和200日移动均线在78.70.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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