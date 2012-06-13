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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 08:29 BJT

《汇市简讯》澳元跌破0.9950,尽管澳央行总裁发表有利澳元的谈话

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* 东京投资者卖出澳元/日圆,协助将澳元/美元推低至0.9950下方

* 澳元/美元下跌,尽管澳洲央行总裁史蒂文斯评论称澳元高汇价有助益

* 穆迪确认澳洲Aaa评级及稳定展望

* 澳元/美元小时图支撑位在0.9915.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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