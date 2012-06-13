〔台湾灾情〕豪雨造成农损续扩大,惟6月CPI因基期偏高不易升破2%

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透台北6月13日电---豪雨造成农业损失灾情持续扩大.台湾行政院中央灾害应变中心周三统计,损失金额已由昨日上午的4,359万台币增加至1.45亿.
豪雨造成蔬菜水果价格明显上扬,惟分析师认为,6月消费者物价指数(CPI)欲升破2%不易,因同比基期偏高.
"去年6月CPI偏高,约2%,纵然这个月有电价调涨与雨灾影响,但应该不会突破,但也低不到哪."日盛投顾分析师蔡素菁说.
另根据中央灾害应变中心最新伤亡统计,豪雨目前已经造成六人死亡、一人失踪与四人受伤.
虽然对台湾的影响逐渐减弱,但中央气象局今日上午仍对中南部地区发布豪雨特报.称受西南气流及锋面影响,高雄、屏东地区有局部大豪雨或超大豪雨,南投、台中、嘉义地区有局部豪雨或大豪雨.
气象局也在网站刊载轻度台风谷超的相关讯息,预估未来120小时侵袭台湾的机率接近20%.
台湾去年6月CPI较上年同期成长1.93%,创16个月高点.日前公布的5月CPI,已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0462851][ID:nST0524323](完)
气象相关新闻,请点选[WEA-CMN];豪雨最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。