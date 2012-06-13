〔台湾灾情〕豪雨造成农损续扩大,惟6月CPI因基期偏高不易升破2%

路透台北6月13日电---豪雨造成农业损失灾情持续扩大.台湾行政院中央灾害应变中心周三统计,损失金额已由昨日上午的4,359万台币增加至1.45亿.

豪雨造成蔬菜水果价格明显上扬,惟分析师认为,6月消费者物价指数(CPI)欲升破2%不易,因同比基期偏高.

"去年6月CPI偏高,约2%,纵然这个月有电价调涨与雨灾影响,但应该不会突破,但也低不到哪."日盛投顾分析师蔡素菁说.

另根据中央灾害应变中心最新伤亡统计,豪雨目前已经造成六人死亡、一人失踪与四人受伤.

虽然对台湾的影响逐渐减弱,但中央气象局今日上午仍对中南部地区发布豪雨特报.称受西南气流及锋面影响,高雄、屏东地区有局部大豪雨或超大豪雨,南投、台中、嘉义地区有局部豪雨或大豪雨.

气象局也在网站刊载轻度台风谷超的相关讯息,预估未来120小时侵袭台湾的机率接近20%.

台湾去年6月CPI较上年同期成长1.93%,创16个月高点.日前公布的5月CPI,已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0462851][ID:nST0524323](完)

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