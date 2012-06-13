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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 09:05 BJT

〔国际油市〕美国原油期货价格下跌,关注OPEC会议

路透新加坡6月13日电---美国原油期货周三盘初下跌,石油输出国组织(OPEC)本周将召开会议,欧洲因应债务危机的能力存在不确定性,继续推升对石油需求成长将放缓的担忧.

投资人静待OPEC的生产政策是否有任何的改变.价格鹰派呼吁沙特阿拉伯减产以阻止油价下跌.油价自3月以来每桶已下滑30美元.

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