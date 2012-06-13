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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 10:11 BJT

〔全球油料作物〕2012/13年度全球豆粕产量料将增加--油世界

路透汉堡6月12日电--总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球豆粕产出及需求在即将到来的2012/2013年度料将大增,刺激全球豆粕出口增加200万吨。

"我们初步预估,2012年10月/2013年9月全球豆粕产量料将增加646万吨,或3.6%,至1.839亿吨,"油世界说."相较于2011/12年度仅增加220万吨,增速将相当快."

"因此,我们预估全球豆粕贸易将增温,下年度料将增加约200万吨,足以弥补2011年10月/2012年9月出口预计减少的40万吨."

油世界预估,这意味着全球2012/13年度豆粕出口将增至6,000万吨,2011/12年度预估为5,800万吨.

"由于其他油粕供应不足,全球对豆粕的依赖度在2012年10月/2013年9月将提升,"油世界说.

但尽管产出大增,供需仍将差不多维持平衡.油世界预估,全球2012/13年度豆粕消费料将增加3.0%,至1.8358亿吨.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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