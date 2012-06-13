〔全球油料作物〕2012/13年度全球豆粕产量料将增加--油世界

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透汉堡6月12日电--总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,全球豆粕产出及需求在即将到来的2012/2013年度料将大增,刺激全球豆粕出口增加200万吨。
"我们初步预估,2012年10月/2013年9月全球豆粕产量料将增加646万吨,或3.6%,至1.839亿吨,"油世界说."相较于2011/12年度仅增加220万吨,增速将相当快."
"因此,我们预估全球豆粕贸易将增温,下年度料将增加约200万吨,足以弥补2011年10月/2012年9月出口预计减少的40万吨."
油世界预估,这意味着全球2012/13年度豆粕出口将增至6,000万吨,2011/12年度预估为5,800万吨.
"由于其他油粕供应不足,全球对豆粕的依赖度在2012年10月/2013年9月将提升,"油世界说.
但尽管产出大增,供需仍将差不多维持平衡.油世界预估,全球2012/13年度豆粕消费料将增加3.0%,至1.8358亿吨.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日