〔全球金属〕2013年铝市场可能出现供应缺口--力拓加铝

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透纽约6月12日电---力拓加铝(Rio Tinto Alcan)执行长Jacynthe Cote周二指出,全球铝市今年将较为平衡,2013年可能出现供应缺口,因新项目赶不上高成本炼厂今年削减产能的速度.
"供应面将变得更有挑战...市场今年将接近平衡."Cote在美国金属市场(American Metal Market)在纽约举办的铝业峰会(Aluminum Summit)称.
"考虑到增加和减少的部分,供应面较上年几乎是没有成长."
过去12个月铝价挫跌幅度将近三分之一,跌至每吨不到2,000美元,使许多成本较高的炼厂很难维持获利.
许多炼厂已剥离或关闭昂贵的生产业务.
力拓(RIO.L) (RIO.AX)就计画将位于六个国家的13处资产卖掉,包括价值估计达80亿美元的精炼厂和氧化铝炼厂.
"因此我们正向接近供需平衡的市场靠拢.如果那股趋势持续下去,明年和后年市场将出现少许缺口,因为目前所有项目都被延后了."Cote说.
尽管Cote认为长期供应面面临挑战,但需求面却前途光明,主要是来自中国的需求.
"中国今年仍将有差不多8%的增长."她说."铝需求今年可能接近9%...虽然仍是个位数成长,但比较的基础比10年前大得多."
她表示,未来5-10年,70%铝供应将来自中国,近25%则来自中东.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。