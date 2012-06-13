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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 09:51 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元承压,可能下探1.2470

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* 欧元区不确定性和希腊即将举行的大选带来压力

* 开盘水准在云区下方,如今阻力位在1.2588

* 日线图动能显示偏空

* 下看2012年升势61.8%回档位1.2470.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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