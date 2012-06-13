版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:11 BJT

〔台湾个股〕台塑石化称六轻供水正常,将不影响生产--总经理

路透台北6月13日电---台塑集团旗下上市公司--台塑石化(6505.TW)周三称,上日台湾暴雨冲毁供应六轻主要用水的南投集集南干渠,但目前已紧急由另两条替代水路供应,不致影响生产.

台塑石化总经理曹明告诉路透,六轻用水的供应有三条水路,一条在上日冲毁后,尚有其他两条可供使用,没有太大问题,而水利署今天也将开会讨论集集南干渠的抢修计划,一旦修复,六轻的供水就会恢复由集集水路供应.

"替代水路的部分会持续供水,用水没有问题,"曹明说.

本地时间10:00时,台塑石化跌0.75%报79台币,台湾加权股价指数.TWII则微升0.07%.(完)

--记者 林妙容; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐