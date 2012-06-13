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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:27 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比受追捧;印尼央行在9415卖出

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* 美元/印尼卢比买价在9440-9490,境内美元需求仍强劲

* 印尼央行以9415卖给当地银行

* 美元/卢比迄今在9415-9460之间交投,最新报9450-9470

* 据信印尼央行在检核美元资金标售情况.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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