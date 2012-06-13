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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:32 BJT

《汇市简讯》希腊左翼激进联盟党称希望留在欧元区

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* 金融时报报导--希腊左翼激进联盟党(Syriza)领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)说:我会让希腊留在欧元区.

* 他誓言强化财政,但他以前也有过类似的承诺.

* 他说失业率长期偏高代表调整过程将更长、更艰钜.

* 但希腊若离开欧元区的大笔金援是不智的. (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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