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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 10:38 BJT

《汇市简讯》技术图表显示澳元/新西兰元后市偏空

0217GMT

* 收在100日移动均线及日线区间阻力位1.2820下方,显示偏空

* 日线图动能指标显示可能续跌

* 波林格区间下缘下移,支撑下行趋势

* 4月/5月升势的61.8%回档位1.2721为可能的目标位.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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