《热点透视》反击:危机时期采取资本管制实属合理

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 蔡美珍

路透伦敦6月12日电---就像对付瘟疫一样,金融恐慌浪潮必须由具备能力的有关当局予以强力回应.不论是疾病或是情绪,只要扩散情况没有受到控制,损害就会继续加大.正因如此,欧洲当局考虑万一希腊退出欧元区时将动用防止恐慌的极端措施,这样做是对的.

若合理推论,西班牙民众、意大利民众及国际投资人应该会冷静面对希腊退出欧元区.这场危机已经拖得够久了,足以让世人看出希腊确实是一个特殊个案,不论是它问题的严重程度,或是希腊政客的顽抗态度.我们也可以看出,其他国家政府及欧洲央行将协助欧元区应付任何因为希腊相关损失带来的压力.

可惜的是,这么强力明确的推论,可能几乎没什么用处.在谨慎小心的表象之下,通常是潜藏着恐惧心理,而且可以轻易就开始自我放大.如果相关当局没有阻止资金从银行及被视为地雷的国家外流,那么争相寻求避险的大量资金,可能会摧毁整个欧元区金融体系.

正如另一位热点专栏作者Hugo Dixon所说,欧洲央行或许能够稳定军心,但很有可能的情况是,不论是多么强而有力的喊话,没有任何承诺足以稳定人心.要保护欧元区免于陷入货币恐慌,最直接的方式就是限制现金提领及银行转帐,特别是跨国转帐.金融紧急状态不一定要持续很久--存户、甚至投资人很快就会认真看待欧洲央行的承诺.

就像Dixon所说的,如果许多一般民众没有充分获得资讯,加上惊魂未定的投资人不愿相信已经恢复秩序,这些限制可能会造成适得其反的效果.这些恐惧情绪有可能会自我放大,因为即使是欧洲央行,要控制住冻结措施之后的窜逃热潮也会感到吃力.

万一真的出现这种情况,相关当局必须衡量控制失败的风险与放任恐慌情绪冲撞的风险.但祭出铁腕措施比较可能提高当局的公信力,而非降低公信力.

资本管制及提款限制当然会显得欧元区开倒车.但有时候,套用法国作家蒙田的话,"后退一步可以跳得更远".(完)

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