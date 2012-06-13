〔台湾货币市场〕短率大致持平,市场料下周央行会议不会有意外

* 短率大致平稳

* 料下周央行会议不会有意外

* 上日暴雨打乱交易秩序,市场议论

记者 林妙容

路透台北6月13日电---台湾银行间短率周三大致持平,上日因暴雨致部分短票交易取消的情况已不复见,市场秩序回复正常,资金情势平稳,利率区间亦少有变动.

交易人士表示,当前的平稳状态料将持续至下周.下周四(21日)央行将举行第二季理监事会议,虽然欧债及美国经济依旧充满变数,而中国也已降息,但市场预料台湾央行将维持当前的利率水准不变,不致会有意外.货币市场因没有升/降息的预期心理而呈现稳定状态.

"大家不是很在意央行下周开会,因为反正不会有预期心理."一位本地大型银行人士称.

本地时间15:56时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.512%,上日在0.514%;区间在0.388-0.73%,同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,上日为0.506-0.79%.

此外,虽然本月为今年度缴税高峰,但第一批以银行帐户扣款缴税税款已于11日缴入国库,14日及28日自民众户头扣款的税额,按照往年惯例,金额都不如第一批多,多数银行已提前因应,料虽有影响,但幅度不大.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持于当前**

短票方面,上日票券商因暴雨打乱交易秩序,担忧未能顺利交割而未售出的短票,今日一同出售,库存一扫而空,资金缺口很快弥平,利率大致持稳当前.不过龙头行库今日重新开门买票,在坚持利率下,也有零星短票成交于较高利率水位.

对于龙头行库强势要求短票利率,一大型票券商资金调度人员说,"没事利率往上拉,我们也会很心疼(利差 缩小)."

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,同于上日.龙头行库则与票券商少量成交在0.87%.

此外,上日台北市政府史上头一遭于市场盘中宣布停班停课,金融主管机关却要求所有市场正常交易,亦引发市场议论.他们指出,台湾处在地震带,每年台风季亦都带来豪雨,如果往后于盘中发生重要天灾,主管机关应要有盘中停盘交易的准备措施,而非一味要求市场如常交易.

周三存单到期金额为3,038.9亿台币,发行金额则待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆1,709.4亿台币,本周余日到期存单依序为周四790亿以及周五3,751.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负197亿台币;累计超额准备为212亿台币,加计前期1%的超额准备为1,412亿台币.

**公债RP利率持于区间**

公债同业附买回(RP)利率持于区间.虽见部份寿险走钱,却无碍交易商调度,资金面没有太大变化,让今日附买回市场持续平淡.

资金调度人士指出,寿险走钱推测与提前准备周五172.5亿台币的台电公司债交割有关,预计这几天还会陆续自RP市场抽离资金,但近日场上资金供应有序,应不至于影响利率维持既有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)