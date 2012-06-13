〔台湾债市〕RP利率持于区间,虽见寿险走钱但资金面无太大变化

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透台北6月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持于区间.虽见部份寿险走钱,却无碍交易商调度,资金面没有太大变化,让今日附买回市场持续平淡.
资金调度人士指出,寿险走钱推测与提前准备周五172.5亿台币的台电公司债交割有关,预计这几天还会陆续自RP市场抽离资金,但近日场上资金供应有序,应不至于影响利率维持既有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。