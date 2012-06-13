版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 11:29 BJT

〔台湾债市〕RP利率持于区间,虽见寿险走钱但资金面无太大变化

路透台北6月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持于区间.虽见部份寿险走钱,却无碍交易商调度,资金面没有太大变化,让今日附买回市场持续平淡.

资金调度人士指出,寿险走钱推测与提前准备周五172.5亿台币的台电公司债交割有关,预计这几天还会陆续自RP市场抽离资金,但近日场上资金供应有序,应不至于影响利率维持既有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐