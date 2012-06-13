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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 11:32 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘小幅收升,欧洲疑虑抑制市场信心

路透东京6月13日电---日本股市日经指数周三早盘小升,受大型股强劲升势所支撑;然东证股价指数下跌,因投资人仍担心西班牙难以为其债务融资.

日经指数.N225涨0.3%至8,565.15点,权重股Fast Retailing (9983.T)涨1.6%.

一些类股自周二的低位回弹,周二日经指数下跌1%,各类股均下跌,因对西班牙纾困计画的细节有所质疑.

东证股价指数.TOPX跌0.12%至723.49点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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