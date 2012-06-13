更正:〔东京汇市〕欧元小跌,观望意大利标债和希腊选举

(更正:内文倒数第四段关键支撑位在"6月1日"所及的77.65日圆,非"7月1日")

* 希腊选举前夕,欧元/美元短期隐含波动率跳升

* 奥地利财长称,意大利可能需要纾困

* 美元/日圆受中长期投资大户的买盘和卖盘牵动

* 若空头回补浮现,交易商料在1.2525-50水准抛出欧元/美元

路透东京6月13日电---欧元周三小跌,陷于平时区间内交投,许多投资者抱定观望的态度,因意大利公债标售将于明日进行,希腊也即将在周末进行选举,选举结果可能决定其在欧元区的去留.

西班牙10年期公债收益率触及欧元区历史最高位,此前该国同意其银行业获得高达1,000亿欧元的救助,引发市场担心西班牙是否有能力在公债市场融资.[ID:nSB1605530].

奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)称因借款成本处于高位,意大利可能需要金融援助,并且欧元区救助基金可能不足以对意大利提供援助.[ID:nSB1605802].这进一步打压了对欧元的信心.

在此背景下,欧元/美元EUR=小跌0.2%至1.2481美元,位于6月1日触及的两年低位1.2288美元和周一触及的三周高点1.2672美元之间.

"周末前,欧元料在1.25美元附近波动."三菱东京日联银行资深外汇分析师Sumino Kamei称.

"也有可能甚至到了周一我们还对希腊谁将主政知之甚少.这就是我们必须为后市不确定性做准备的原因."

有传闻称主权投资者在1.2520左右设下卖单,止损位在1.2530附近.在该点位上方,阻力位在21日移动均线切入位1.2551左右.过去六周一直未有效突破该均线.

随着欧债危机在南欧蔓延,吞噬欧洲第三和第四大经济体,欧元较2月所及年内高位已下跌逾7%.

对希腊选举结果的担忧令许多投资者仍在场外观望.民调显示,希腊支持和反对撙节举措的政党的支持率不相上下.

期权市场反映了市场的紧张情绪,一周期欧元/美元隐含波动率EURSWO=ICAP达到去年11月以来最高15.9%,高于上周五的10.5%.

"一周成交量触及极端水准.许多市场人士买入看跌期权,为万一反对救援的政党获胜做好准备,"一名日资银行交易商表示.

"如果发生这样的事情,欧元可能迅速跌破本周低点(1.2288美元),短线账户将试图触发该水准下方的停止单,"他说.

该交易商还表示,如果欧元因空仓回补而走强,他会在1.2525-50附近逢高卖出.

**面临考验**

欧元兑日圆EURJPY=R持平于99.38日圆.交易商表示,日本出口商可能将其涨势限制在100日圆附近.

他们还称市场担忧西班牙救助机制,害怕西班牙公债民间持有人的求偿顺位被压低至官方贷款机构之后,一旦发生任何类似希腊的债务减计,恐将遭遇损失.

同时,意大利将在周四销售45亿欧元的固息债券,接受市场考验.

美元兑日圆JPY=小涨,报79.63日圆,盘旋在本周高位79.92的下方.关键支撑位在6月1日所及的77.65日圆.

据称在约79.70处有来自日本出口商的卖盘,约79.20处有买盘浮现.技术分析师认为下一道阻力位在100日移动均线切入位80.23.

澳元兑美元AUD=D4几无变动,报0.9944美元,持守在周一高点1.0010下方不远处.澳元在0.9820附近有些许支撑,阻力位在周一触及的平价上方高点.

澳洲央行总裁称,由于亚洲对资源的强劲需求仍持续,澳洲的贸易条件料将可长期持续在高位.

纽约 当日 今年来 2011年

0342GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2486 1.2512 -0.21 -3.55 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.62 79.52 +0.13 +3.48 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.41 99.55 -0.14 -0.16 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9617 0.9598 +0.20 +2.57 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5551 1.5575 -0.15 +0.10 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0272 1.0256 +0.16 +0.78 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9941 0.9964 -0.23 -2.78 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7766 0.7775 -0.12 -0.23 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.170 79.260 -0.11 +0.67 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.830 61.840 -0.02 +3.34 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.81 123.92 -0.09 +3.58 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2802 1.2803 -0.01 -2.47 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 王冠中/孙茉莉/李爽/梁睿雪/李婷仪/张涛/杜明霞/张荻

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