《台湾金融焦点》寿险业将掀一波资金出走潮,逆势突围抑或龙困浅滩?

* 台湾寿险业将掀一波钱潮出走

* 采申请制,金管会放行态度成关键

* 分析师认为不无小补,但忧心赚利差、赔汇差

* 寿险业利差损问题暂无解

记者 詹静宜

路透台北6月13日电---明知山有虎却执意向虎山行,为的是哪桩?是逆势突围、还是龙困浅滩?台湾长期的利差损环境让寿险业者面对海外恶劣的金融环境仍急着投向他们怀抱.

金管会甫于5月11日宣布外币保单不纳入海外投资上限的申请办法,台湾大型民营金控--国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿在17日火速递件抢下头香,新光金控(2888.TW)旗下的新光人寿,以及台湾人寿2833.TW随后跟进.

根据台湾人寿保险商业同业公会预估,目前整体保险业外币保单可运用资金达约2,800亿台币.公会理事长许舒博表示,台湾保险业的投报率很低,整体保险业每年保费收入为2兆(万亿)多台币,但清算后仅产生0.32亿台币的整体报酬,经营困难可见一斑.

分析师指出,台湾10年前一张保单平均利率为6%,现在只剩下2%,累计整体保险公司的资金成本约高达4.8-5%,甚高于台湾保险业的投资收益率约3%,这使得寿险业仍承受利差损压力,加上近年遭逢雷曼事件及金融海啸,更让台湾寿险业获利雪上加霜,已变成金控家族的包袱.

"台湾10年期指标公债殖利率只有1%多,股市又不见得多好,投资方向还是要往国外去."台湾大型保险业--新光金控副总经理徐顺鋆说.

台湾保险业龙头--国泰人寿副总经理林昭廷也称,第二季将增加国外投资,国外投资主要还是债券为主,欧洲及新兴亚洲都有.但他指出,海外投资将基于安全性、收益性及流通性等考量,会有一定控管的机制,一定的信评要求且都为长期的资金配置.

面对市场担忧寿险业对欧债的曝险过高,林昭廷说,欧洲很大,不要一概而论,当然也会避开欧猪五国.

金管会日前公布银行、保险对欧猪五国(西班牙、葡萄牙、爱尔兰、义大利及希腊)最新曝险金额,到4月底止,银行曝险额233.78亿台币,较去年同期26%;保险业曝险额则为757.19亿台币,较去年底不减反增139亿元,增加幅度达23%.[ID:nST0520183]

新光人寿预估若申请获准,此次海外投资金额至少应可增加约3-5亿美元(约90-150亿台币);不仅如此,新光人寿也递件申请将海外投资上限由40%提高至45%.

台湾外币保单的龙头--国泰人寿目前的外币保单准备金总金额约1,500亿台币,可投入海外市场估计约有825亿台币.由于这批外币保单主要是美元,在资产负债表要匹配的话,应该全部都是美元投资.

**金管会态度成关键**

由于外币保单不纳入海外投资上限是采取申请制,台湾金管会态度成为这波资金外移潮强度的关键.对此,金管会保险局副局长曾玉琼指出,只要符合条件都可以来申请.

至于审查时间,她则说,视个案而定,补件时间迅速即时的话,那审查时间就会比较快.

金管会一不愿具名官员指出,外币保单不纳入海外投资上限的条件很清楚,主要包括资本与风险资本比率的限制为200%、董事会要负起风险限额控管的责任、公司要设有专门控管海外投资部位风险的单位,且会核备个别投资也要符合条件,所以如果不过就是个案的条件不符.

金管会保险局副局长陈开元也曾在例行记者会上表示,为兼顾保险业台币保单与外币保单业务的平衡性,提升外币资产负债间配置效率,将海外公司债、可转换公司债及附认股权公司债信评BBB+等级由业主权益的40%提高到60%;同时,并修正保险业大陆地区及香港投资项目的资格条件,将原定最近一期自有资本与风险资本比率未达250%的限制降低至200%.[ID:nST0452996]

何时可以顺利通过申请?国寿副总林昭廷说,这很难讲.但依据以前经验,金管会所有问题都回答完的话,应该都蛮快的.

保险公会理事长许舒博则称,很多的申请是速度慢了点,但办法是出来了,金管会核准不核准,或是要紧要松,还是尊重金管会.但是可以提建议,如果各家申请案都塞车,就会为业者发声了.

**忧心赚利差、赔汇差**

寿险业海外投资上限今年再松绑,行业分析师看法各异.富邦投顾认为对寿险业收益率不无小补,但也有外资分析师担心寿险业为了利差出走,反而赔了汇差.

富邦投顾金融股分析师黄暐淇表示,对寿险业是正面的,其中对国泰及新光的助益会比较大,因为这两家的海外投资上限已频临天花板.以最乐观的预估分析,若增加5%全部汇出的话,以海外内利差150个基点计算,推估对国寿及新光人寿的股东权益报酬率(ROE)贡献分别约为0.6%、0.3%,对国泰金、新光金的ROE贡献则各为0.3%、0.2%.

外币保单松绑实际上会产生多少收益?她说,还是采取比较保守的态度,毕竟现在海外投资环境并不是很理想,只是多了个选择,但有机会出去一定是好事,只是应该往哪个市场走,美元债券的收益率太低,寿险公司主要到新兴亚洲去.

她分析说,寿险业者现在把资金存在台资银行帐户只有0.5-0.7%的利息收益,海外投资如果避险能够控制的话,收益率可以控制在4-5%,加上若是以美元保单为主,已形同自然避险,所以说对收益率"不无小补".

但一不愿具名的外资分析师认为,澳洲、俄罗斯、巴西等高收益商品避险成本约为五成,原本7.7%的收益率顿时降为3-5%,只比钱留台湾的收益率高一点点,等于是不用汇去海外投资了.

今年以来,寿险三雄国泰金、富邦金(2881.TW)及新光金股价跌幅分别为8.99%、7.72%、0.24%;表现均不如大盘加权指数.TWII1.96%涨幅.

**寿险业利差损问题难解**

近年寿险业深受低利差所苦,加上股市震荡,致使获利表现深受影响.黄暐淇认为,短期来说,寿险对金控获利来说绝对是个拖累,因为预期低利率环境仍会持续2-3年.

她进一步称,除非利率环境大幅升息,才能改善寿险公司利差损的问题,届时才会将台湾寿险业评等改为比较正面的评等.

元富投顾金融股分析师欧正宏也说,外币保单开放不纳入海外投资上限,对拉升寿险业收益率有帮助,但要扭转寿险业利差损是不太可能.

上述分析师认为,除非升息,不然今年投资环境并不好,寿险业投资报酬率要高于去年恐怕不容易,去年整体寿险业投报率约4%,今年整体寿险业投报率可能会低于4%.

"在这条外币保单开放路上,有人会被石头绊倒、有人会被车撞倒,则无法干预,毕竟这是个人修为."寿险公会理事长许舒博说.(完)