〔美国个股〕高通指28奈米产能供给改善中,年底前情况可控制

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透台北6月13日电---美国手机晶片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三表示,28奈米先进制程供应不足的状况在改善中,预料年底前可有所控制.
高通董事长Paul Jacobs来台参加智慧手机商宏达电(2498.TW)周年庆活动后,对路透表达上述说法.
高通4月中旬曾警告称,由于制造方面的限制,今年剩余时间该公司在满足高阶手机芯片需求方面存在困难.[ID:nSB1497574]
Paul Jacobs的说法,也呼应了台积电(2330.TW)董事长张忠谋的预期.他昨日表示,台积电今年28奈米第三季产能供应仍吃紧,要到第四季才能接近满足市场的需求,明年可望达平衡.(完)
--采访 张雅菁/詹颐颖;撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。