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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 12:24 BJT

〔美国个股〕高通指28奈米产能供给改善中,年底前情况可控制

路透台北6月13日电---美国手机晶片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三表示,28奈米先进制程供应不足的状况在改善中,预料年底前可有所控制.

高通董事长Paul Jacobs来台参加智慧手机商宏达电(2498.TW)周年庆活动后,对路透表达上述说法.

高通4月中旬曾警告称,由于制造方面的限制,今年剩余时间该公司在满足高阶手机芯片需求方面存在困难.[ID:nSB1497574]

Paul Jacobs的说法,也呼应了台积电(2330.TW)董事长张忠谋的预期.他昨日表示,台积电今年28奈米第三季产能供应仍吃紧,要到第四季才能接近满足市场的需求,明年可望达平衡.(完)

--采访 张雅菁/詹颐颖;撰写 董永年;审校 杨淑祯

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