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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 13:04 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上看1.5660,在1.5475有趋势线支撑

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* 英镑/美元在海外市场上涨0.65%,尽管制造业数据疲软

* 风险资产多头部位出现温和的获利回吐,使其在亚洲盘中承压

* 日线图上技术面乐观,暗示将上探1.5664,这是4月至6月跌势的38.2%回档位

* 20日均线止住近期跌势,今日20日均线位置为1.5581,昨日高点为1.5590

* 从6月1日趋势低点画出的趋势线位于1.5475,此为关键支撑位 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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