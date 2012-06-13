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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:13 BJT

〔路透基点〕方兴地产从三家银行获得2亿美元的俱乐部贷款--RLPC

路透香港6月13日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,方兴地产(中国)(0817.HK)正以俱乐部贷款形式从银团取得2亿美元的三年期子弹式贷款.

根据贷款额度分配,联贷银团包括上海浦东发展银行(香港)、永隆银行、东亚银行。

上海浦东发展银行为独家协调人兼簿记行、管理行、签约代理行。

融资取得资金将做为营运资本.

本贷款案预计将在本月进行签约.

香港上市公司方兴地产曾在2009年1月寻求3亿美元的双边贷款,部分用来支持方兴对中国金茂(集团)的110亿元人民币(17.3亿美元)收购案.中国金茂是上海地标金茂大厦的所有人.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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