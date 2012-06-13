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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 13:48 BJT

〔东京美债〕美国公债价格小涨,市场静候标债及希腊大选

路透东京6月13日电---指标美国公债价格周三在亚洲盘小涨,受欧债危机疑虑犹存所支撑,即使在三年期公债标售令人失望后,投资人仍对10年券标售做好准备.

财政部将在周三标售210亿美元的10年券,周四则标售130亿美元的30年期公债.周二标售的三年券结果是需求平平.

美国财政部周二标售了320亿美元三年期公债,得标利率为0.387%,较标售前该年期券种的交易水平高出0.4个基点,为2011年2月以来最大幅度的折让.

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