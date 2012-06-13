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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 14:10 BJT

《汇市简讯》据称亚洲主权帐户伺机逢高出脱欧元/美元

0522GMT * 欧元/美元在亚洲早盘高见1.2517,但高位有卖单伺机而出 * 据称亚洲主权帐户在1.2520挂出颇大的卖单 * 期权市场人士和宏观账户亦抛出卖单 * 下档限于1.2473,买单挂在1.2470左右,更多买单挂在1.2450附近 (完) --编译 龚芳; 审校 高琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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