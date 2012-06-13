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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 16:47 BJT

〔台湾央行〕共发行2,892.4亿台币存单,发行余额减少146.5亿

路透台北6月13日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,892.4亿台币存单,相较存单到期金额3,038.9亿,存单发行余额减少146.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,657.0

91天期 0.93 195.4

182天期 1.05 40.0

央行上日共发行967亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,316.1亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负197亿台币;累计超额准备为212亿台币,加计前期1%的超额准备为1,412亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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