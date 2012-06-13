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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:20 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,欧元区忧虑令上档受限

路透首尔6月13日电---韩国股市周三小幅上涨,盘中在平盘上下游走,对于西班牙公共债务的忧虑以及希腊在欧元区前景的不确定性,限制了上涨空间.

韩国综合股价指数.KS11升0.25%至1,859.32点.(完)

--编译 王冠中;审校 侯向明

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