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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 14:20 BJT

〔法国数据〕5月HICP较前月降0.1%,较上年同期升2.3%--国家统计局

路透6月13日电---法国国家统计局周三公布,该国5月消费者物价调和指数(HICP)较前月下降0.1%,较上年同期增加2.3%.市场预估分别为持平与增2.3%.(完)

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