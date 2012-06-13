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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑欧元上涨,静候新西兰央行决议

路透惠灵顿/悉尼6月13日电---澳元周三对在海外市场的升势进行整固,澳元/欧元在海外市场触及三个月高位.然由于技术阻力位顽强,且欧洲充满不确定性,澳元升势受阻.

澳元兑美元AUD=D4报0.9946美元,自隔夜上涨0.005美元以来便陷于窄幅区间.近几日澳元多次尝试突破1.0010/35美元的阻力位未果,令多头趋于谨慎.

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