〔专栏节选〕人口炸弹倒数计时--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月14日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

近几年，世界末日预言家不断预测人口炸弹即将爆发，如今这颗炸弹的引信已经点燃，我们已开始感受到全球年轻人口萎缩所带来的冲击。

真正的经济成长由两大要素构成，一个是人口成长，另一个是科技发展。信用扩张虽可暂时带来经济成长，但出来混的总是要还的，过去信用扩张的好处，如今已成了经济成长的绊脚石。

过去十年来，我们经历了人口成长降低及明显老化，但其所带来的负面冲击，却一直由强劲的信用扩张所掩盖；现在，到了该还债的时候，人口问题遂变得更为重要。

最先引爆人口炸弹的是日本，现在日本「终于」出现贸易赤字。根据最新的数据，日本四月贸易赤字达五千二百亿日圆，相当于六十五．四亿美元；反观南韩，同期间却出现二十一．二亿美元的贸易顺差。部分原因当然是韩元贬值增加出口竞争力，但如果日本出现持续性的贸易赤字，便得向国际资本市场融资，以支应巨额的政府债务；一旦走到这一步，日本利率就会走高，亚洲恐怕就会爆发另一场债务危机。

南韩的竞争或许是问题之一，但是，日本人口成长萎缩，导致劳动力变得更为昂贵、生产力降低，同时还有退休金炸弹（pension bomb）等在后头。美国通用汽车之所以陷入重整，也是退休金的问题大过汽车产业本身的景气冲击。

近来美国企业获利表现强劲的原因之一，竟然是企业积极降低雇用劳工人数；可以说，企业获利等式的另一端，就是高失业率。麻烦的是，美国政府部门，包括州政府和地方政府，到现在才刚开始启动缩减人力的过程。

再者，美国私人企业面对经济衰退，早已将退休金制度改成固定提拨制（Defined Contribution Pension Plan），因此不至于有筹不到退休金的状况。但是大部分政府机制的退休制度仍维持高风险的「确定给付制」。因为教师、警察、消防员等公务员组成的工会，拥有极大的权力，动辄以罢工威胁，政府与他们进行劳资协商时，处于相当不利的地位，让这些工会予取予求。过去几年，美国和其他有公务员工会的国家，在雇用劳动人数的规模、薪资，以及退休金方面，都得不断让步。

当劳动人口增加，健康年轻的族群维持一定比重，退休金的支付问题佷容易被隐藏。一旦人口开始老化，甚至萎缩，退休金问题便会加速浮现及恶化。

美国面积最小的罗德岛州就是一个明显例子。从某个层面看，罗德岛州简直就是希腊的翻版。它的失业率是全美第二高，其首府Providence市已濒临破产边缘；主要症结就是退休金的负担。罗德岛州三分之二年轻公务员所缴的税，直接用来支付退休人员的养老金。当人口持续萎缩时，来日当这群年轻公务员届临退休时，他们的退休金要谁来买单？(完)

--整理 董永年; 审校 黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.