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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:19 BJT

〔台湾货币市场〕6月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月14日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期790亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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宽松因素:

--央行存单到期2兆5,742.7亿台币:

       06/15 3,751.50亿

       06/16 1,485.90亿

       06/17 1,773.50亿

       06/18 214.50亿

       06/19 46.50亿

       06/20 2,852.50亿

       06/21 793.00亿

       06/22 2,460.50亿

       06/23 1,786.00亿

       06/24 1,012.30亿

       06/25 90.00亿

       06/26 50.50亿

       06/27 2,619.00亿

       06/28 690.00亿

       06/29 2,493.00亿

       06/30 303.00亿

       07/01 2,888.00亿

       07/02 381.00亿

       07/03 52.00亿

--国库券到期212.00亿台币:

06/25 财100-12 212.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.

--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.

--个人综合所得税陆续缴库.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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