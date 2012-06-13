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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:06 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超23.44亿台币,连续第二日卖超

路透台北6月13日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超23.44亿台币,为连续第二日卖超,上交易日修正后为卖超31.44亿.

三大法人今日合计卖超19.22亿台币,上交易日修正后为卖超31.58亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/13 -23.44 -0.08 +4.29 -19.22

6/12 -31.44r -1.98 +1.83r -31.58r

6/11 +10.27r +5.69r +1.38r +17.35r

6/8 -75.35r -0.66 +1.22r -74.80r

6/7 +14.73r -0.97 +1.48r +15.24r

6/6 -5.60 +5.71 +6.96r +7.08r

6/5 -22.82 -4.79 +1.94 -25.68r

6/4 -26.95 -4.19 -4.28r -35.42r

6/1 -76.76 -5.52 +0.66r -81.61r

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本月累计 -237.36 -6.79 +15.50 -228.65

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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