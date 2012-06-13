〔表格〕台股外资及陆资卖超23.44亿台币,连续第二日卖超

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透台北6月13日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超23.44亿台币,为连续第二日卖超,上交易日修正后为卖超31.44亿.
三大法人今日合计卖超19.22亿台币,上交易日修正后为卖超31.58亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/13 -23.44 -0.08 +4.29 -19.22
6/12 -31.44r -1.98 +1.83r -31.58r
6/11 +10.27r +5.69r +1.38r +17.35r
6/8 -75.35r -0.66 +1.22r -74.80r
6/7 +14.73r -0.97 +1.48r +15.24r
6/6 -5.60 +5.71 +6.96r +7.08r
6/5 -22.82 -4.79 +1.94 -25.68r
6/4 -26.95 -4.19 -4.28r -35.42r
6/1 -76.76 -5.52 +0.66r -81.61r
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本月累计 -237.36 -6.79 +15.50 -228.65
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。