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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:56 BJT

〔国际油市〕OPEC很可能维持产量上限不变--科威特石油部长

路透维也纳6月13日电---科威特石油部长Hani Hussein向科威特国家通讯社表示,石油输出国组织(OPEC)周四会议很可能维持石油产量上限不变.

"OPEC很可能会建议维持(每日)3,000万桶产量水准不变,"Hussein称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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