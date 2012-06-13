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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:08 BJT

〔全球金市〕金价守在每盎司1,600美元上方,西班牙情势提供支撑

路透新加坡6月13日电---金价周三守在每盎司1,600美元上方,保住上日的大部分涨势,因西班牙借款成本急涨的疑虑挥之不去,令金价获得支撑.

过去数周来黄金偶尔会吸引到避险资金,自去年底以来金价走势即与风险偏高资产同步,因欧元区债务危机压缩流动性,并撼动金融市场.

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