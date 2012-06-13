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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 15:18 BJT

《汇市简讯》瑞郎持稳,市场观望瑞士央行第二季政策会议

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* 欧元/瑞郎维持稳定状态,在瑞士央行第二季会议前守在央行1.2000底限上方

* 在周四利率决议及政策宣布之前,市场臆测不断

* 仍有负利率的传闻

* 美元/瑞郎短线尾随欧元/美元走势,0.95高端买气使跌势有撑

* 0.9580下方、及0.9560的21日均线停止单,在盘中更大跌势提供支撑.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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