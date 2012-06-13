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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料跌向1.2435

0703GMT

* 欧元/美元在1.2600心理关卡前料转空

* 料跌向6月8日低点1.2435

* 若跌破1.2435,跌势将加速

* 日线动能动能仍偏空,突显出卖方市场的架构.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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