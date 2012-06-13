〔两岸金融〕正就货币清算基本架构交换意见,已达部分共识--台湾央行(更新版)

(新增台湾央行说法)

路透北京6月13日电---针对中国国台办周三稍早称两岸主管部门已就货币清算机制基本形成共识的说法,台湾央行一名不愿具名的官员表示,双方目前正就该机制基本架构交换意见中,确实已达部分共识,两岸口径一致.

这名官员表示,就此议题,台湾央行和中国人行的联络一直进行中,但很多事情没有完全的把握,只能说目前气氛良好,希望尽快落实.

"基本上各自的想法提出来后,就是要交换意见,我们正在做这种事情."该央行官员说.

至于两岸建立货币清算的时间点,该官员只说会朝央行总裁之前所说的暑假前建立持续努力,但他也提醒不必过份执着于暑假的前、中、后,重点是尽快落实.

中国国台办新闻发言人范丽青今日稍早表示,目前两岸主管部门就建立两岸的货币清算机制沟通顺畅,在大方向和主要问题上已经基本形成共识,有望早日取得实质的成果.

她在新闻发布会上称,建立两岸的货币清算机制是今年两岸金融合作的重点内容之一.机制的建立将会为两岸同胞提供更多的便利,降低企业的经营成本和风险,开辟两岸金融合作的新领域.

"这个清算机制受到了台湾各界尤其是金融界的关心,...希望他们能够早日协商完成."范丽青称.

她并表示,服务贸易商谈也是ECFA(两岸经济合作架构协议)后续协商的主要议题之一,服务贸易相对会稍微简单一些,目前有关方面正紧锣密鼓地进行沟通协商,希望在年底前能够完成.

台湾金融保险类指数.TFNI闻讯上扬,该指数今日收升0.43%;大盘加权股价指数.TWII则涨0.24%.

台湾央行总裁彭淮南曾在3月首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,并称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.

据消息人士此前透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规划中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,并由大陆银行的台湾本地分行为人民币清算行,一家本地银行的大陆分行为台币清算行.[ID:nST0445136](完)