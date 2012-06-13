〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,希腊大选前采保守区间操作因应

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透台北6月13日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微升1.1分,西班牙公债殖利率屡创记录高位,令欧债疑虑持续升高,台币多数时间随亚币震荡整理,预料周末希腊总统大选前,交易商采保守区间操作因应.
汇银人士表示,由于大方向仍以美元升值为主要预期,目前汇价交投诱因,出口商抛汇意愿有限,逢低见进口商和油款进场承接美元部位,外资亦买卖皆见乏明显指引方向;台币明日料于29.8-30.1元间横盘整理,并持续观察欧元区情势发展,稍晚义大利将进行短期公债标售.
"等待希腊选举结果,市场偏观望没有方向."一位外汇交易员称.
台湾股市.TWII收盘小涨0.24%,至7,088.83点;外资及陆资在台股卖超23.44亿台币,为连续第二日卖超,上交易日修正后为卖超31.44亿.[ID:nST0462892]
另外,大多数亚洲货币周三上扬,但近期涨幅可能受限,因市场忧虑西班牙举债成本飙升局面,同时担心周末的希腊选举或将令市场更加动荡.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.980 29.991 29.925-30.000 29.996 8.63 5.69
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.940 29.953 29.938-29.999 29.955 2.80 2.48
COSMOS1
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PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.000/0.010
美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.175/-0.155
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。