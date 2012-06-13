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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 17:30 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,希腊大选前采保守区间操作因应

路透台北6月13日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微升1.1分,西班牙公债殖利率屡创记录高位,令欧债疑虑持续升高,台币多数时间随亚币震荡整理,预料周末希腊总统大选前,交易商采保守区间操作因应.

汇银人士表示,由于大方向仍以美元升值为主要预期,目前汇价交投诱因,出口商抛汇意愿有限,逢低见进口商和油款进场承接美元部位,外资亦买卖皆见乏明显指引方向;台币明日料于29.8-30.1元间横盘整理,并持续观察欧元区情势发展,稍晚义大利将进行短期公债标售.

"等待希腊选举结果,市场偏观望没有方向."一位外汇交易员称.

台湾股市.TWII收盘小涨0.24%,至7,088.83点;外资及陆资在台股卖超23.44亿台币,为连续第二日卖超,上交易日修正后为卖超31.44亿.[ID:nST0462892]

另外,大多数亚洲货币周三上扬,但近期涨幅可能受限,因市场忧虑西班牙举债成本飙升局面,同时担心周末的希腊选举或将令市场更加动荡.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.980 29.991 29.925-30.000 29.996 8.63 5.69

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.940 29.953 29.938-29.999 29.955 2.80 2.48

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.175/-0.155

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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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