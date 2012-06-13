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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑一周期波动率来到七个月高点,关注希腊选举

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* 欧元/英镑一周期波动率高见10.25%,为11月中以来最高水准

* 受周日希腊选举的相关风险影响

* 一周期波动率上周五约在7.5%

* 英国财政大臣奥斯本(George Osborne)引发关于希腊退出欧元区的紧张情绪(金融时报)

* 希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)称:"我会让希腊留在欧元区,并恢复成长"(金融时报).(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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