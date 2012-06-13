〔意大利经济〕OECD首席经济学家称其基本面未改变,外界不应过度担心

路透米兰6月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安周三表示,外界担心意大利会步上西班牙后尘需要抒困实在毫无道理,因为意大利的基本面并未改变.

不过帕多安说,如果政府借贷成本长期维持在目前的高水平,意大利可能面临严重后果.

"意大利的经济基本面并未改变,外界攻击意大利毫无道理,"帕多安说.

"在OECD成员国中,意大利债务情况是近乎稳定的国家之一.若不是受扩散效应的影响,目前为止,意大利为经济复苏所采取的行动是正确的."

帕多安表示,继财政方面采取果断措施之后,意大利应更加大胆的追求成长.

他还说,欧洲政府因太慢介入,造成一些错误,而且常常是隔靴搔痒,才会让投资人担心欧债危机失控.

这也影响到意大利公债收益率,在欧盟同意金援西班牙之后,意大利成为下一个焦点.

"目前的情况反应一个事实,那就是政治领袖和决策者没有明确让市场知道他们想做甚么,"帕多安说.

"所以打破这种恶性循环是当务之急."(完)