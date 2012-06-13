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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 15:55 BJT

《汇市简讯》美元/日圆波动率受到交叉货币支撑

0733GMT

* 欧元/日圆短期波动率上扬,在本周支撑了美元/日圆波动率

* 欧元/日圆一周期波动率在亚洲报17.5%,上周五为14.0%,一个月期波动率则在2012年高点15.6%

* 美元/日圆一周期波动率在9.75%,一个月期波动率为9.2%,尽管现汇困在79.50附近

* 一周期实际波动率为8.75%,一个月期为7.65%,因此仍有许多下档空间

* 目前日圆一周期25D风险逆转指标为0.6,一个月期为0.25,偏向日圆卖权.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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