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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 16:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料持续在窄幅区间波动

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* 日本当局依旧口头警告日圆进一步升值情况

* 日本银行业预期美元/日圆在79.30-80区间交投,不论向上或向下突破区间均可见停止单

* 100日移动均线和55日移动均线交会的80.23/29水准为关键阻力

* 接近80.00日圆处,有大规模出口商卖盘,以及选择权对冲

* 而接近79.00日圆处的半官方买盘,则支撑了获利了结买气.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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